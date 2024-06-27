Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...

İl olabilmek için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gibi 8 kriter vardır. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu da il olma kriterleri arasındadır.