Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
Bir ilçenin olabilmesi için 8 kriter bulunuyor. 1999'dan beriyse hiçbir ilçe il olmadı. 8 kriteri sağlayan ilçelerse merak konusu oldu. İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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İl olabilmek için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gibi 8 kriter vardır. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu da il olma kriterleri arasındadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlardır:
ADANA - KOZAN: 129.985 NÜFUS
KAHTA- ADIYAMAN: 120.378 NÜFUS