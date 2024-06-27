Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...

Bir ilçenin olabilmesi için 8 kriter bulunuyor. 1999'dan beriyse hiçbir ilçe il olmadı. 8 kriteri sağlayan ilçelerse merak konusu oldu. İşte detaylar...

# nüfus # ilçe
Editör: Yağmur Biçen
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Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız... - Resim: 1

İl olabilmek için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gibi 8 kriter vardır. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu da il olma kriterleri arasındadır. 

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Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız... - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlardır:

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Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız... - Resim: 3

ADANA - KOZAN: 129.985 NÜFUS

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Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız... - Resim: 4

KAHTA- ADIYAMAN: 120.378 NÜFUS

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