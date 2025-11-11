Bu iller dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış alarmı verdi

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Bursa: 22°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Kırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Çanakkale: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor