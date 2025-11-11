Bu iller dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış alarmı verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceği ve birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. İşte 11 Kasım 2025 Salı günü için il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, özellikle Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgelerde, yağışla birlikte kuzeybatıdan başlayarak düşüş yaşanacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerine ineceği öngörülüyor.
Meteoroloji, rüzgarın genel olarak güney yönlerinden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Bursa: 22°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Çanakkale: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor
EGE BÖLGESİ
Ege’nin büyük bölümünde yağış etkili olacak. Özellikle İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor.
İzmir: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Manisa: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Denizli: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Adana: 27°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Antalya: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Hatay: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyor
Isparta: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak geçişleri bekleniyor.
Ankara: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 18°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kayseri: 20°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Niğde: 19°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar görülecek.
Zonguldak: 21°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Bolu: 20°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Düzce: 22°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Bartın: 21°C – Yerel sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Hava parçalı ve az bulutlu başlayacak, zamanla çok bulutlanacak.
Samsun: 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Trabzon: 20°C – Parçalı bulutlu
Rize: 22°C – Parçalı bulutlu
Amasya: 23°C – Zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Erzurum: 15°C – Parçalı bulutlu
Kars: 15°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 14°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin doğusu parçalı bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.
Gaziantep: 24°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kilis: 23°C – Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Diyarbakır: 22°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Siirt: 24°C – Parçalı bulutlu