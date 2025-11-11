Bu iller dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış alarmı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceği ve birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. İşte 11 Kasım 2025 Salı günü için il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, özellikle Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgelerde, yağışla birlikte kuzeybatıdan başlayarak düşüş yaşanacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerine ineceği öngörülüyor.

Meteoroloji, rüzgarın genel olarak güney yönlerinden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Bursa: 22°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Kırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Çanakkale: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

EGE BÖLGESİ

Ege’nin büyük bölümünde yağış etkili olacak. Özellikle İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor.

İzmir: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

Manisa: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Denizli: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Afyonkarahisar: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Adana: 27°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Antalya: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Hatay: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyor

Isparta: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak geçişleri bekleniyor.

Ankara: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 18°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kayseri: 20°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Niğde: 19°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlar görülecek.

Zonguldak: 21°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Bolu: 20°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Düzce: 22°C – Aralıklı sağanak yağışlı

Bartın: 21°C – Yerel sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Hava parçalı ve az bulutlu başlayacak, zamanla çok bulutlanacak.

Samsun: 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu

Trabzon: 20°C – Parçalı bulutlu

Rize: 22°C – Parçalı bulutlu

Amasya: 23°C – Zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Erzurum: 15°C – Parçalı bulutlu

Kars: 15°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: 14°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgenin doğusu parçalı bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

Gaziantep: 24°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kilis: 23°C – Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Diyarbakır: 22°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Siirt: 24°C – Parçalı bulutlu

