Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Hafta ortasında birçok bölge sağanak yağışın etkisine giriyor; sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 25 Kasım 2025 Salı günü için il il hava durumu ve sıcaklık tahminleri...
Hava sıcaklıklarının, ülkenin batı ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteorolojiye göre yurt genelinde yağışların etkili olacağı bölgeler Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı olarak belirlenirken, özellikle aşağıdaki illerin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor:
Akdeniz: Antalya
İç Anadolu: Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas
Karadeniz: Samsun, Amasya, Tokat
Doğu Anadolu: Malatya, Tunceli, Elazığ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis görülebilir.
Bursa: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Genel olarak parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sis ve pus etkili olabilir.
Afyonkarahisar: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana: 19°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Antalya: 23°C – Çok bulutlu, akşam ve gece sağanak
Hatay: 18°C – Sabah yerel sağanak
Isparta: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Birçok ilde bulutlu hava hakim. Bölgenin büyük bölümünde pus ve sis görülecek; bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 13°C – Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Konya: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. İç kesimlerde sis etkili olacak.
Bolu: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölgenin bazı illerinde gün içinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Amasya: 15°C – Öğle saatlerinde sağanak
Rize: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 17°C – Aralıklı sağanak
Trabzon: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.
Erzurum: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 15°C – Sabah ve akşam saatlerinde sağanak
Van: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin batısında yağış geçişleri bekleniyor. Sis ve pus yer yer etkili olacak.
Diyarbakır: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 15°C – Sabah saatlerinde sağanak
Mardin: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu