Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi

Hafta ortasında birçok bölge sağanak yağışın etkisine giriyor; sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 25 Kasım 2025 Salı günü için il il hava durumu ve sıcaklık tahminleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının, ülkenin batı ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

1 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 2

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 3

Meteorolojiye göre yurt genelinde yağışların etkili olacağı bölgeler Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı olarak belirlenirken, özellikle aşağıdaki illerin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor:

3 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 4

Akdeniz: Antalya

İç Anadolu: Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas

Karadeniz: Samsun, Amasya, Tokat

Doğu Anadolu: Malatya, Tunceli, Elazığ

4 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 5

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis görülebilir.

Bursa: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

5 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 6

EGE
Genel olarak parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sis ve pus etkili olabilir.

Afyonkarahisar: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

6 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 7

AKDENİZ
Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana: 19°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak

Antalya: 23°C – Çok bulutlu, akşam ve gece sağanak

Hatay: 18°C – Sabah yerel sağanak

Isparta: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

7 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Birçok ilde bulutlu hava hakim. Bölgenin büyük bölümünde pus ve sis görülecek; bazı illerde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 13°C – Sabah ve öğle saatlerinde sağanak

Konya: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

8 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. İç kesimlerde sis etkili olacak.

Bolu: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

9 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölgenin bazı illerinde gün içinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Amasya: 15°C – Öğle saatlerinde sağanak

Rize: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 17°C – Aralıklı sağanak

Trabzon: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

10 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Erzurum: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 15°C – Sabah ve akşam saatlerinde sağanak

Van: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

11 12
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin batısında yağış geçişleri bekleniyor. Sis ve pus yer yer etkili olacak.

Diyarbakır: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 15°C – Sabah saatlerinde sağanak

Mardin: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

12 12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu