Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi

Meteorolojiye göre yurt genelinde yağışların etkili olacağı bölgeler Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı olarak belirlenirken, özellikle aşağıdaki illerin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor: