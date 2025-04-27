Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Baharın gelmesini bekleyenler için kötü haber! 28 Nisan Pazartesi günü, Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi, yağışlar şiddetli olacak.
Nisan ayında beklenen sıcak hava yerini soğuk ve kar yağışına bırakırken, baharın gelişiyle birlikte sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyordu. Ancak, soğuk hava dalgası ve kar yağışının ardından şimdi de sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklama, birçok şehri uyarıyor.
MGM'nin verilerine göre, 28 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji, özellikle büyük şehirler ve batı illeri için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yavaş yavaş ısınması beklenen havalar, bu sefer sağanak yağışla birlikte serinleşecek.
Yağışların etkili olacağı iller ise şöyle:
Aydın
Manisa
İzmir
Uşak
Denizli
Muğla
Burdur
Isparta
Karaman
Niğde
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Erzurum
Kars