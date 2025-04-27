Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Nisan ayında beklenen sıcak hava yerini soğuk ve kar yağışına bırakırken, baharın gelişiyle birlikte sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyordu. Ancak, soğuk hava dalgası ve kar yağışının ardından şimdi de sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklama, birçok şehri uyarıyor.