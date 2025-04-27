Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Baharın gelmesini bekleyenler için kötü haber! 28 Nisan Pazartesi günü, Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi, yağışlar şiddetli olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Nisan ayında beklenen sıcak hava yerini soğuk ve kar yağışına bırakırken, baharın gelişiyle birlikte sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyordu. Ancak, soğuk hava dalgası ve kar yağışının ardından şimdi de sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklama, birçok şehri uyarıyor.

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

MGM'nin verilerine göre, 28 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji, özellikle büyük şehirler ve batı illeri için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yavaş yavaş ısınması beklenen havalar, bu sefer sağanak yağışla birlikte serinleşecek. 

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Yağışların etkili olacağı iller ise şöyle:

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Aydın

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Manisa

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

İzmir

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Uşak

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Denizli

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Muğla

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Burdur

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

Isparta

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

Karaman

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Niğde

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

Ordu

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

Giresun

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

Trabzon

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

Rize

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

Artvin

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

Ardahan

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

Erzurum

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Bu şehirlerde dikkat! Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

Kars

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