Bu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı ve serin havaların ardından hızla yükselmeye başladı. Yapılan tahminlere göre yeni haftayla birlikte sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.