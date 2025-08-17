Bu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos Pazartesi günü bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yayınlanma: Güncellenme:
Bu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı ve serin havaların ardından hızla yükselmeye başladı. Yapılan tahminlere göre yeni haftayla birlikte sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

İşte 18 Ağustos'ta yüksek sıcaklık beklenen şehirler...

İzmir

Kilis

Muş

Manisa

Kahramanmaraş

Bingöl

Denizli

Gaziantep

Diyarbakır

Kastamonu

Adıyaman

Mardin

Ankara

Malatya

Batman

Çankırı

Şanlıurfa

Siirt

Kırıkkale

Elazığ

Şırnak

Çorum

Tunceli

Hakkari

Kırşehir

Erzincan

Amasya

Gümüşhane

Tokat

Bayburt

Sivas

Artvin

Kayseri

Iğdır

Adana

Ağrı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları