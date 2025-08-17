Bu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos Pazartesi günü bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı ve serin havaların ardından hızla yükselmeye başladı. Yapılan tahminlere göre yeni haftayla birlikte sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
İşte 18 Ağustos'ta yüksek sıcaklık beklenen şehirler...
İzmir
Kilis
Muş
Manisa
Kahramanmaraş
Bingöl
Denizli
Gaziantep
Diyarbakır
Kastamonu
Adıyaman
Mardin
Ankara
Malatya
Batman
Çankırı
Şanlıurfa
Siirt
Kırıkkale
Elazığ
Şırnak
Çorum
Tunceli
Hakkari
Kırşehir
Erzincan
Amasya
Gümüşhane
Tokat
Bayburt
Sivas
Artvin
Kayseri
Iğdır
Adana
Ağrı