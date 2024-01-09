Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı? 9 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?

İstanbul'da barajların doluluk oranlarını İSKİ duyurmaktadır. Bu nedenle İSKİ'nin paylaştığı güncel veriler ışığında barajlarda ne kadar su kaldığını öğrenmek mümkün olur. Peki 9 Ocak'ta barajda ne kadar su kaldı?

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Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı? 9 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 1

İSKİ baraj su doluluk oranlarını duyurdu.  

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Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı? 9 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 2

İstanbul'da barajların genel doluluk oranları % 53,63'e yükseldi.  

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Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı? 9 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 62,22

Büyükçekmece Barajı: % 45,57

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Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı? 9 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 64,59

Elmalı Barajı: % 86,62

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