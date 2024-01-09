Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı? 9 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranlarını İSKİ duyurmaktadır. Bu nedenle İSKİ'nin paylaştığı güncel veriler ışığında barajlarda ne kadar su kaldığını öğrenmek mümkün olur. Peki 9 Ocak'ta barajda ne kadar su kaldı?
Son Güncelleme:
İSKİ baraj su doluluk oranlarını duyurdu.
İstanbul'da barajların genel doluluk oranları % 53,63'e yükseldi.
Alibey Barajı: % 62,22
Büyükçekmece Barajı: % 45,57
Darlık Barajı: % 64,59
Elmalı Barajı: % 86,62