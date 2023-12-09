Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Son Depremler... 9 Aralık 2023 Günü Gerçekleşen Son Depremler...
Kandilli Rasathanesine ve AFAD'a göre yaşanan tüm depremler kayıt altına alınmaktadır. Bu depremlerin hissedilip hissedilmediği çoğu insan tarafından merak edilmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre bugün nerelerde deprem oldu? İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşen son depremler!
Türkiye'de her an her saniye deprem olabilmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilen bu depremlerin kaç şiddetinde yaşandığını da yine bu kurumlardan öğrenmek mümkündür. Peki 9 Aralık 2023 günü hangi illerde ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 9 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen son depremler...
AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
09-12-2023 08:43:25 38.1442 37.5442 6.74 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 612312
09-12-2023 07:39:43 37.7842 37.7383 6.18 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) 612309
09-12-2023 07:33:07 37.2736 37.0833 7 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 612310
09-12-2023 07:31:39 37.0467 29.035 6.99 ML 1.1 Acıpayam (Denizli) 612311
09-12-2023 07:07:35 38.0872 38.4 7.58 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 612308
09-12-2023 06:31:52 40.7042 29.075 10.84 ML 2.1 Marmara Denizi - [06.62 km] Çınarcık (Yalova) 612307
09-12-2023 05:53:40 37.0564 36.225 7.11 ML 2.3 Merkez (Osmaniye) 612306
09-12-2023 05:42:41 38.0928 38.4542 9.86 ML 2.7 Çelikhan (Adıyaman) 612304
09-12-2023 05:39:57 38.0772 36.8456 6.99 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 612305
09-12-2023 05:29:40 40.4172 28.8522 7.79 ML 2.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.04 km] Mudanya (Bursa) 612301
09-12-2023 05:20:29 37.2433 36.4442 7.01 ML 1.2 Düziçi (Osmaniye) 612303
09-12-2023 05:13:15 37.4856 37.1961 12.33 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 612300
09-12-2023 05:02:19 38.4944 31.8411 7.01 ML 1.4 Ilgın (Konya) 612302
09-12-2023 04:54:48 41.67 26.6019 15.73 ML 1.8 Merkez (Edirne) 612299
09-12-2023 04:37:13 34.5675 33.9942 11.55 ML 2.7 Akdeniz 612298
09-12-2023 04:28:00 40.8231 34.7586 8.29 ML 2.5 Dodurga (Çorum) 612294
09-12-2023 04:13:14 39.6167 44.6617 7.08 ML 1.4 Maku, West Azarbaijan (İran) - [23.40 km] Aralık (Iğdır) 612296
09-12-2023 04:08:02 39.2917 26.0947 17.92 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [21.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 612297
09-12-2023 04:02:34 37.7953 36.1733 7.01 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 612295
09-12-2023 03:51:19 37.5353 27.3608 7.46 ML 1.3 Söke (Aydın) 612292,
KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE SON DEPREMLER
2023.12.09 07:31:37 37.0857 29.0568 19.0 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.12.09 07:07:34 38.1925 38.4170 5.0 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.09 07:04:52 40.7902 31.0832 14.1 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2023.12.09 06:31:52 40.7085 29.0742 8.2 -.- 2.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.12.09 06:30:10 40.3780 28.8233 14.6 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.09 05:53:39 37.0772 36.1987 5.0 -.- 2.0 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.12.09 05:42:40 38.1070 38.4287 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.09 05:39:57 38.1198 36.8378 7.0 -.- 2.0 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.09 05:29:40 40.4095 28.8618 10.8 -.- 3.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.09 05:02:19 38.4390 31.7902 5.4 -.- 1.4 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2023.12.09 04:54:51 41.5850 26.6765 29.4 -.- 2.0 -.- TAYAKADIN-(EDIRNE) İlksel
2023.12.09 04:37:20 35.0307 33.6442 5.5 -.- 2.6 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2023.12.09 04:28:00 40.8162 34.8027 5.0 -.- 2.7 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2023.12.09 04:13:16 39.5740 44.5763 5.2 -.- 1.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.12.09 04:08:04 39.3152 26.1248 9.7 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.09 03:51:18 37.5067 27.3020 5.0 -.- 1.0 -.- AKYENIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2023.12.09 03:42:37 39.1732 29.0117 12.0 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.12.09 03:16:22 36.3628 36.2902 1.3 -.- 1.3 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.12.09 03:04:45 38.0647 37.5620 4.4 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.09 02:21:04 40.7040 29.0732 7.4 -.- 3.0 -.- CINARCIK (YALOVA) - MARMARA SEA İlksel
2023.12.09 02:02:17 39.7385 34.1997 5.0 -.- 1.9 -.- ACIKOY-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel
2023.12.09 01:44:31 40.4190 28.8112 12.6 -.- 1.9 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.09 01:30:46 37.5903 37.3152 1.6 -.- 1.6 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.09 01:15:05 37.0648 28.9878 13.5 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.09 01:13:17 38.1263 37.3602 19.8 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.09 01:07:08 38.2192 38.1635 5.0 -.- 1.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.09 00:13:26 38.2150 38.4873 10.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel