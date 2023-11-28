Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 28 Kasım'da İstanbul Su Kesintileri Saat Kaça Kadar Devam Edecek?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi önceden bildirmektedir. bu şekilde yaşanacak kesintilerin sonucunda oluşacak olumsuzlukların önüne geçilebilir. Peki 28 Kasım'da nerede su kesintisi yaşanacak?
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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler önceden duyuruluyor. İSKİ tarafından duyurulan su kesintilerinin saat kaçta biteceği ya da hangi ilçelerde olacağı belirlenmiş oluyor.
ARNAVUTKÖY:
Karlıbayır, Mareşal Fevzi Çakmak ve Taşoluk mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'ye kadar sürecek.
ESENLER:
Kemer Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.
ESENYURT:
Akçaburgaz Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.