Bugün havaya dikkat! Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 12 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 12 Eylül il il hava durumu raporunu sizler için derledik...
Trakya’nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa süreli ve bölgesel etkili olması öngörülüyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batıda zamanla çok bulutlu. EDİRNE ve KIRKLARELİ çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
ÇANAKKALE 🌤️ 31°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 🌧️ 30°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 🌤️ 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 🌧️ 28°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Genel olarak az bulutlu ve açık, doğusunda zamanla parçalı bulutlu.
AFYONKARAHİSAR 🌤️ 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 🔥 37°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR ☀️ 34°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA ☀️ 35°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hâkim.
ADANA 🔥 36°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA ☀️ 33°C – Az bulutlu ve açık
BURDUR 🌤️ 33°C – Az bulutlu ve açık
HATAY ☀️ 34°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde parçalı bulutlu.
ANKARA 🌤️ 28°C – Az bulutlu ve açık, kuzey çevreleri parçalı bulutlu
ÇANKIRI 🌤️ 29°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR ☀️ 31°C – Az bulutlu ve açık
KONYA ☀️ 30°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu.
BOLU 🌤️ 28°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 🌤️ 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 🌤️ 28°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 🌤️ 26°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile SAMSUN çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
AMASYA 🌤️ 28°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE 🌧️ 26°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 🌧️ 26°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 🌧️ 25°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu.
ERZURUM 🌤️ 23°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 🌤️ 22°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 🌤️ 29°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 🌤️ 23°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR ☀️ 33°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP ☀️ 33°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN ☀️ 31°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT ☀️ 32°C – Az bulutlu ve açık