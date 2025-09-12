Bugün havaya dikkat! Sağanak yağış bu illerde etkili olacak

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batıda zamanla çok bulutlu. EDİRNE ve KIRKLARELİ çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ÇANAKKALE 🌤️ 31°C – Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 🌧️ 30°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı