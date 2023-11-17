Bugün İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 17 Kasım Cuma Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da planlı su kesintileri yaşanacak ilçeler her gün İSKİ tarafından duyurulmaktadır. İşte 17 Kasım Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.
Su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği yine İSKİ tarafından duyuruldu.
ARNAVUTKÖY:
Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana gelen su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.
FATİH:
Akşemsettin ve İskenderpaşa mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 12.00'de bitecek.