Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bildirdi! 29 Kasım'da Son Gerçekleşen Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. Bu şekilde her gün nerede deprem olduğunu bilmek mümkün olur. Peki 29 Kasım günü nerede deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi?
Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle ülkemizde her saniye deprem olabilmektedir. Özellikle birkaç aydır denizlerde gözlenen depremler nedeniyle insanlar her gün nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu merak etmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri kaydetmekte ev bunları kamuoyuna sunmaktadır. Peki 29 Kasım günü hangi ilde deprem oldu?
AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
29-11-2023 09:44:20 38.9353 29.27 7 ML 1.2 Gediz (Kütahya) 611052
29-11-2023 09:44:18 37.3261 37.0394 7.13 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611051
29-11-2023 09:42:03 38.1675 36.5422 6.93 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 611050
29-11-2023 09:11:54 38.4767 36.9989 7.01 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) 611048
29-11-2023 09:07:52 37.7881 36.1644 7.01 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) 611047
29-11-2023 09:07:17 38.6114 45.0039 11.65 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [58.04 km] Başkale (Van) 611049
29-11-2023 08:08:41 37.4003 38.5783 7.08 ML 1.6 Karaköprü (Şanlıurfa) 611046
29-11-2023 07:57:16 38.0758 37.7347 6.95 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 611044
29-11-2023 07:43:36 39.4089 34.0269 7 ML 1.0 Akpınar (Kırşehir) 611043
29-11-2023 07:37:55 38.9436 38.2756 7 ML 1.7 Arguvan (Malatya) 611045
29-11-2023 07:25:55 38.1392 38.545 13.97 ML 2.5 Sincik (Adıyaman) 611041
29-11-2023 07:03:51 39.655 26.2222 7 ML 1.7 Ezine (Çanakkale) 611042
29-11-2023 06:22:29 38.1375 38.5381 7 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 611039
29-11-2023 06:20:24 38.0733 37.7419 5.06 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 611038
29-11-2023 06:01:36 37.1403 28.9889 7 ML 1.6 Acıpayam (Denizli) 611040
29-11-2023 05:55:01 37.3922 36.9247 7 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611036
29-11-2023 05:53:36 37.1353 28.9928 7.2 ML 1.9 Acıpayam (Denizli) 611037
29-11-2023 05:52:04 38.1431 36.15 6.98 ML 1.3 Tufanbeyli (Adana) 611035
29-11-2023 05:08:41 36.7294 36.1608 7 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.08 km] Payas (Hatay) 611034
29-11-2023 04:45:47 38.0717 38.3897 8 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) 611033
KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
2023.11.29 09:44:19 38.9367 29.2573 8.7 -.- 1.7 -.- ILICASU-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.11.29 09:42:02 38.1660 36.6548 15.1 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.29 09:38:01 36.1407 36.2495 3.8 -.- 1.3 -.- ALTINKAYA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.11.29 09:11:54 38.4642 37.0137 1.2 -.- 2.7 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.29 09:07:52 37.8028 36.1667 6.2 -.- 2.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.29 09:05:23 38.3263 37.2955 7.7 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.29 08:35:34 38.1275 38.5035 9.1 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.29 07:25:55 38.1422 38.5267 5.0 -.- 2.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.29 07:03:50 39.6468 26.1757 10.4 -.- 1.6 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.11.29 05:53:36 37.1482 29.0008 12.8 -.- 2.1 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.11.29 05:52:03 38.1540 36.1222 12.2 -.- 1.2 -.- DOGANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.29 05:08:41 36.6863 36.1172 6.6 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.29 04:45:46 38.1230 38.4010 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.29 04:33:50 38.1118 28.9363 2.7 -.- 2.2 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2023.11.29 04:26:25 37.9117 37.9033 5.0 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.29 04:26:06 36.7513 36.1518 14.6 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.11.29 03:20:57 35.9457 36.4328 17.9 -.- 1.4 -.- SURIYE İlksel
2023.11.29 02:58:04 38.3622 37.7833 8.3 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.29 02:35:28 38.0805 37.0457 5.1 -.- 2.1 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.29 00:32:01 38.2068 27.1500 12.2 -.- 1.7 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) İlksel