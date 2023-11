Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bildirdi! 29 Kasım'da Son Gerçekleşen Depremler...

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle ülkemizde her saniye deprem olabilmektedir. Özellikle birkaç aydır denizlerde gözlenen depremler nedeniyle insanlar her gün nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu merak etmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri kaydetmekte ev bunları kamuoyuna sunmaktadır. Peki 29 Kasım günü hangi ilde deprem oldu?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

29-11-2023 09:44:20 38.9353 29.27 7 ML 1.2 Gediz (Kütahya) 611052

29-11-2023 09:44:18 37.3261 37.0394 7.13 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611051

29-11-2023 09:42:03 38.1675 36.5422 6.93 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 611050

29-11-2023 09:11:54 38.4767 36.9989 7.01 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) 611048

29-11-2023 09:07:52 37.7881 36.1644 7.01 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) 611047

29-11-2023 09:07:17 38.6114 45.0039 11.65 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [58.04 km] Başkale (Van) 611049

29-11-2023 08:08:41 37.4003 38.5783 7.08 ML 1.6 Karaköprü (Şanlıurfa) 611046

29-11-2023 07:57:16 38.0758 37.7347 6.95 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 611044

29-11-2023 07:43:36 39.4089 34.0269 7 ML 1.0 Akpınar (Kırşehir) 611043

29-11-2023 07:37:55 38.9436 38.2756 7 ML 1.7 Arguvan (Malatya) 611045

29-11-2023 07:25:55 38.1392 38.545 13.97 ML 2.5 Sincik (Adıyaman) 611041

29-11-2023 07:03:51 39.655 26.2222 7 ML 1.7 Ezine (Çanakkale) 611042

29-11-2023 06:22:29 38.1375 38.5381 7 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 611039

29-11-2023 06:20:24 38.0733 37.7419 5.06 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 611038

29-11-2023 06:01:36 37.1403 28.9889 7 ML 1.6 Acıpayam (Denizli) 611040

29-11-2023 05:55:01 37.3922 36.9247 7 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611036

29-11-2023 05:53:36 37.1353 28.9928 7.2 ML 1.9 Acıpayam (Denizli) 611037

29-11-2023 05:52:04 38.1431 36.15 6.98 ML 1.3 Tufanbeyli (Adana) 611035

29-11-2023 05:08:41 36.7294 36.1608 7 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.08 km] Payas (Hatay) 611034

29-11-2023 04:45:47 38.0717 38.3897 8 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) 611033

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.29 09:44:19 38.9367 29.2573 8.7 -.- 1.7 -.- ILICASU-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2023.11.29 09:42:02 38.1660 36.6548 15.1 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.29 09:38:01 36.1407 36.2495 3.8 -.- 1.3 -.- ALTINKAYA-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.11.29 09:11:54 38.4642 37.0137 1.2 -.- 2.7 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.29 09:07:52 37.8028 36.1667 6.2 -.- 2.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.29 09:05:23 38.3263 37.2955 7.7 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.29 08:35:34 38.1275 38.5035 9.1 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.29 07:25:55 38.1422 38.5267 5.0 -.- 2.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.29 07:03:50 39.6468 26.1757 10.4 -.- 1.6 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.11.29 05:53:36 37.1482 29.0008 12.8 -.- 2.1 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2023.11.29 05:52:03 38.1540 36.1222 12.2 -.- 1.2 -.- DOGANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.29 05:08:41 36.6863 36.1172 6.6 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.29 04:45:46 38.1230 38.4010 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.29 04:33:50 38.1118 28.9363 2.7 -.- 2.2 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2023.11.29 04:26:25 37.9117 37.9033 5.0 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.29 04:26:06 36.7513 36.1518 14.6 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.11.29 03:20:57 35.9457 36.4328 17.9 -.- 1.4 -.- SURIYE İlksel

2023.11.29 02:58:04 38.3622 37.7833 8.3 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.29 02:35:28 38.0805 37.0457 5.1 -.- 2.1 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.29 00:32:01 38.2068 27.1500 12.2 -.- 1.7 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) İlksel