Bugün Nerede Su Kesilecek? İSKİ İstanbul'u Uyardı: 25 Aralık 2023 Günü Yaşanacak Su Kesintileri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ 'ye göre 25 Aralık 2023 Pazartesi günü yaşanan su kesintilerinin saat kaça kadar devam edecek?
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Büyükçekmece'de Dizdariye Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 16.00'ya kadar devam edecek.
Kesinti içme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanıyor.
Fatih'te yaşanan Kâtip Kasım ve Nişanca mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.
Kesinti içme suyu hatlarında yaşanan arıza sebebiyle 100 mm şebeke hattı arızasından yaşanacak.