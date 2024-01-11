Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Su Kesintisi Saatler Sürecek! 11 Ocak 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İstanbul'da su kesintileri altyapı çalışmaları ya da arıza tamirleri nedeniyle yaşanmaktadır. İstanbul'daki su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceğini de İSKİ duyurmaktadır. Peki 11 Ocak'ta nerede su kesintisi yaşanacak?

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Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Su Kesintisi Saatler Sürecek! 11 Ocak 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 1

İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceğini İSKİ duyurmaktadır. 

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Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Su Kesintisi Saatler Sürecek! 11 Ocak 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 2

Büyükçekmece'de Dizdariye mahallesinde kesinti saat 13.00'e kadar devam edecek. 

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Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Su Kesintisi Saatler Sürecek! 11 Ocak 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 3

Beykoz'da su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek. Su kesintisinden Merkez mahallesi etkilenecek. 

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Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Su Kesintisi Saatler Sürecek! 11 Ocak 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 4

Kağıthane'de Merkez ve Seyrantepe mahallelerinin etkileneceği kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek. 

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