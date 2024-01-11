Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Su Kesintisi Saatler Sürecek! 11 Ocak 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul'da su kesintileri altyapı çalışmaları ya da arıza tamirleri nedeniyle yaşanmaktadır. İstanbul'daki su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceğini de İSKİ duyurmaktadır. Peki 11 Ocak'ta nerede su kesintisi yaşanacak?
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İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceğini İSKİ duyurmaktadır.
Büyükçekmece'de Dizdariye mahallesinde kesinti saat 13.00'e kadar devam edecek.
Beykoz'da su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek. Su kesintisinden Merkez mahallesi etkilenecek.
Kağıthane'de Merkez ve Seyrantepe mahallelerinin etkileneceği kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek.