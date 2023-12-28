Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? 28 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İSKİ İstanbul'da yaşanacak su kesintileri hakkında İstanbulluları uyarmaya devam ediyor. İSKİ'ye göre hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 28 Aralık 2023 günü İstanbul'da su kesintisinden etkilenecek ilçeler hangileri?
Bağcılar'da Çınar Mahallesinde 13.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece'de Dizdariye'de su kesintisi 18.00'e kadar devam edecek.
Beylikdüzü'nde Barış ve Kavaklı mahallesinde su kesintisi 18.00'de sona erecek.
Küçükçekmece'de Atakent mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.