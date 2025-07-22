Bugün ve yarın adeta fırın gibi! Prof. Dr. Orhan Şen: Dışarı çıkmayın!” dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de kritik bir uyarıda bulundu. Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle nem oranının düşeceğini, vatandaşların dışarı çıktığında “fön makinesinden gelen sıcak hava gibi bir etki hissedeceğini” ifade etti.