Bugün ve yarın adeta fırın gibi! Prof. Dr. Orhan Şen: Dışarı çıkmayın!” dedi
Türkiye’yi kavuracak üçüncü sıcak hava dalgası için uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geldi. Sıcaklıklar 45 dereceyi geçecek, gölgede bile durmak mümkün olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının batıdan başlayarak etkili olacağını ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Ekonomim’e göre, özellikle salı ve çarşamba günleri vatandaşların dikkatli olması istendi.
“TÜRKİYE’YE ÜÇÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR”
CNN Türk canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Salı ve çarşamba günü İstanbul’un en sıcak günleri olacak. Sıcaklık 36-35 dereceye ulaşacak” dedi.
Vatandaşların bu iki gün dışarıda program yapmaması gerektiğini vurgulayan Şen, “Kalp riski olanlar, hastalığı olanlar çıkmasınlar. Ölüm riskini de artırıyor bu sıcaklar” ifadelerini kullandı.
SADECE KARADENİZ BÖLGESİ NİSPETEN SERİN
Prof. Dr. Şen, Doğu ve Orta Karadeniz hariç tüm bölgelerde aşırı sıcaklıkların etkili olacağını söyledi. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, Güneydoğu Anadolu’da 45 dereceyi geçmesi bekleniyor.
Şen’in verdiği bazı kritik sıcaklık verileri şöyle:
İstanbul: 35-36 derece
Edirne: 40 dereceyi geçecek
İç Ege (Aydın, Manisa, Muğla): 43-44 derece
Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır): 45 dereceyi geçebilir
Prof. Dr. Şen, sıcakların ciddiyetine dikkat çekerek “Hava sıcak, şu anda 10 dakikadan fazla duramazsınız” dedi.
Türkiye genelinde neredeyse tüm şehirlerde 4-5 gün boyunca 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar olacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de kritik bir uyarıda bulundu. Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle nem oranının düşeceğini, vatandaşların dışarı çıktığında “fön makinesinden gelen sıcak hava gibi bir etki hissedeceğini” ifade etti.