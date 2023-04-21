Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan Ramazan Bayramı tebrik mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi:
- Saygıdeğer Halkımızın Mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, nice bayramlara sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde ulaşmalarını temenni eder, Saygı ve sevgilerimi sunarım