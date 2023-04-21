Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan Ramazan Bayramı tebrik mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

- Saygıdeğer Halkımızın Mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, nice bayramlara sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde ulaşmalarını temenni eder, Saygı ve sevgilerimi sunarım