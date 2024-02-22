Burdur'da çobanın sır ölümü! Kulübede vurulmuş olarak bulundu

Burdur'un Merkez ilçesine bağlı Halıcılar köyünde sır bir ölüm yaşandı. Dağlık alanda kaldığı kulübede ölü olarak bulunan çobanın 2 kardeşi ve babası gözaltına alındı.

Cihan K.'nin (44) ölü bulunması üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Cihan K'nin ağıldaki kardeşi A.K. ile olay sırasında köyde olduğu iddia edilen babası A.K. ve diğer kardeşi F.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÇOBAN TÜFEKLE VURULMUŞ

İlk yapılan değerlendirmelere göre Cihan K'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, şüphelilerin evinde arama yaptı.

İddiaya göre Cihan K. ve kardeşi A.K. hayvanlara bakmak için köye 3 kilometre uzaklıktaki kulübede kalıyorlardı. Kulübeden su getirmek için uzaklaşan A.K., döndüğünde ağabeyi Cihan K.'yi tüfekle vurulmuş halde bulduğunu söyledi.