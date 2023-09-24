Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin D. idaresindeki 07 GE 349 plakalı otomobil ile Ayşe S. idaresindeki 15 HP 635 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kula polisinden uyuşturucuya geçit yokKula polisinden uyuşturucuya geçit yokYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # burdur # trafik kazası
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