Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ahşap evlerin bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 18 ev kül oldu.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 1

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ahşap evlerin bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 18 ev kül oldu.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 2

Yangının evlerin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel facianın önüne geçti.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 3

Eğerce Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 50 ahşap evin bulunduğu alanda elektrik direğinden yangın çıktı. 

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 4

Alevler kısa sürede yayılarak çevredeki evlere sıçradı.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 5

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 6

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 7

Yangının evlerin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel facianın önüne geçti.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 8

"En az 18 tane evin hasar aldığını tespit ettik"

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 9

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç yangına ilişkin açıklama yaptı.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 10

"Mülkiyeti Mudanya Belediyesi'ne ait olan barakalar dediğimiz alanda muhtemelen elektrik direğindeki kontaktan çıktığı tahmin edilen bir yangın yaşadık."

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 11

Vatandaş Levent Arslan ise, "Yangının elektrik direğinden çıktığı tahmin ediliyor. Burada 12 ayın 9'unda poyraz eser. Bu akşam lodosa denk geldik. Köyümüze geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 12
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Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı - Resim: 13
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