Bursa’da dehşet anları: Motosikletli saldırgan pizzacıya kurşun yağdırdı!

Motosikletli saldırganın ateşlediği mermiler, doğrudan işletmenin camlarına isabet etti. Olayda pizzacıda ciddi maddi hasar oluşmasına rağmen, içeride bulunan kişilerin yara almaması büyük bir şans olarak değerlendirildi ve çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.