Bursa’da dehşet anları: Motosikletli saldırgan pizzacıya kurşun yağdırdı!
Bursa'nın merkezi Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, motosikletli olduğu belirtilen yabancı uyruklu bir şahıs, cadde üzerindeki bir pizzacıyı hedef alarak defalarca ateş etti.
Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi’nde, gece vakitlerinde sarsıcı bir silahlı saldırı olayı kayıtlara geçti. Elde edilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi motosikletiyle cadde üzerindeki bir pizzacının önüne ulaştı.
Şüpheli, yanında taşıdığı tabancayı kullanarak arka arkaya tetiğe bastı ve iş yerine adeta kurşun yağdırdı.
Motosikletli saldırganın ateşlediği mermiler, doğrudan işletmenin camlarına isabet etti. Olayda pizzacıda ciddi maddi hasar oluşmasına rağmen, içeride bulunan kişilerin yara almaması büyük bir şans olarak değerlendirildi ve çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren motosikletli yabancı uyruklu şahsın yakalanması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma ve takip çalışması başlattı.