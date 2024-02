Bursa’da sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan 25 işçi eylemde!

Bursa’da kauçuk hortum üretimi yapılan bir fabrikada Türk Metal Sendikası’na üye olan 25’e yakın işçi iddialara göre işten çıkarıldı. Fabrika çalışanları işten çıkarıldıklarını öğrenince fabrikada eyleme başladı. 3 gündür fabrikada eylem yapan işçiler, sendikal haklarını özgürce kullanabilmeyi talep ediyor.

Bursa’nın Kayapa Sanayi Bölgesi’nde otomotiv kauçuk hortum üretimi yapan bir fabrikada Türk Metal Sendikası’na üye olduğu için 25’e yakın işçi iddialara göre işten çıkarıldı.

Bunun üzerine işçiler cuma gününden itibaren fabrikada eyleme başladı. İşten çıkarılanların yanı sıra sendikaya üye olan diğer işçilerde işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden işçiler fabrikaya sendikanın gelmesini ve özgürce sebdikal haklarından yararlanabilmeyi talep ediyor.

Türk Metal Sendikası Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Burhan, sendika olarak işçilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Maalesef sendikal haklarını kullandıkları için iş yerlerinden çıkartıldılar. Tabii bizim tasvip etmediğimiz bir durum. İçeride de büyük birlik ve beraberlik var arkadaşlarda kendileri şu an direniyorlar, aileleri de burada. Bizde buralardayız, çalışanların yanındayız. Hiçbir çalışanın işten çıkartılmasını tasnif etmiyoruz. Türk Metal Sendikası olarak Türkiye'de birçok yerde örgütlenmelerimiz var. Hepsi de başarıya yol açtı. İnşallah burada da hep birlikte bu direnişle beraber başarıya ulaşacağız” dedi.

Üç gündür protesto yapan işçilerle birlikte olduklarını onların yeme içme ve ısınma ihtiyaçlarını sendika tarafından giderildiğini ifade eden Burhan şunları kaydetti;

- Özellikle üç gündür fabrikanın önündeyiz bizler, arkadaşlarımızla beraber. Burada onların bu onurlu mücadelesine destek vermek için işçi sınıfının yanında durarak burada bizler de kendilerine destek veriyoruz. Amacımız buranın bir an önce sağduyu kazanması, diyalog sendikacılığıyla işverenle beraber burada artık bu durumu sonuçlandırmak ve neticelendirmek. Bunun için de elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik fakat aynı çaba ve gayreti işverenin kendisinden göremedik. Anayasal hakkımız olan sendikalaşmayı tercih etti arkadaşlarımız. Bizler de burada arkadaşlarımızın yanındayız. Yaşasın onurlu mücadelemiz.

Türk Metal Sendikası Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Burhan’dan greve dair bilgi alan Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar sendikalı olduğu için kimsenin işten çıkarılamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

- Kimse sendika üyesi olduğu için işten çıkarılamaz. Sendikalı olmak her birimizin hakkıdır buna kimse engel olamaz. Hiçbir işveren önümde duramaz. Elbette ki buralar bizim ekmek teknemiz kendi ekmek teknelerimizi de koruyacağız ama bir yandan da kendi ekmek teknemizi korumanın en doğru yolunun da sendikalaşmak olduğunu biliyoruz. En büyük hak kazanımlarımızdan biri olan sendikalaşmanın önünde duracak olan varsa o zaman karşısında işte böyle güçlü bir kuvveti görecektir. Biz Vatan Partisi olarak siyasi çıkar beklenti rant elde etmek niyetinde değiliz. Biz de işçi, emekçi ailelerin çocuklarıyız. Bizim babamızda hala işçi. O yüzden sizlerin mücadelesi bizim mücadelemiz. Biriz beraberiz. Ne isterseniz yapmaya hazırız. Bizim sizden beklediğimiz görev bize görev verin. O görevleri biz de layıkıyla yerine getirmeye çalışalım. İsterseniz basın ordusunu buraya dizelim isterseniz içeriye girelim.

Eylem yapan işçilere seslenen Çınar, “Bana gelen telefon ile birlikte 1 saat içerisinde yanınızda olmaya gayret ettik. Geç bile kalmışız kusura bakmayın. Biraz geç öğrendik ama direnişimizin yanındayız. Avukatlarımız burada basın mensubu arkadaşlarımız burada. Siz bize ne görev verirseniz yapmaya hazırız. Dışarıda sendika temsilcilerine de söyledik. Eğer istiyorsanız hemen yanınıza gelelim, eğer istiyorsanız buraya basın ordusu yığalım. Eğer istiyorsanız hukuki mücadeleyi büyütelim. Siz ne derseniz biz yapmaya hazırız. Bu haklı talebinizden vazgeçmeyin. Bu kardeşliğimizi büyütmek için buradayız. Biz de işçi annelerin, babaların evlatlarıyız. Sizden görev bekliyoruz. Ne derseniz yapmaya hazırız. Selam olsun direnişinize” şeklinde konuştu.



Vatan Partisi Hukuk Danışmanı Abdulvahap Tatlı ise işçilerin tüm hukuki süreçlerinde Vatan Partisi Bursa İl Örgütü tarafından yanlarında olacaklarına söz vererek şu ifadeleri kullandı;

- Burada yaşanan insanlık dışı olayı tasvip etmiyorum. Bu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu vahim olay karşısında gerekli olan tüm hukuki mücadelede herkesin anbean yanında olacağımıza söz veriyoruz. Dolayısıyla gerek işten çıkarılan arkadaşların işe iadelerinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yazılı olan hakkını kullanmak isteyen arkadaşların uğramış olduğu şu iğrenç mobbingde hepsinin adliye koridorlarında, mahkemelerde, karakollarda, her yerde, her zaman herkesin yanındayız. Bizler buradan ayrılmayacağız. Sizin sözünüzü, sizin sesinizi her yerde yükseltecek Vatan Partisi il örgütü olarak hukuki mücadelenizde hepinizin yanınızda olacağınıza canı gönülden söz veriyoruz.