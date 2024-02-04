Bursa’da sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan 25 işçi eylemde!

Bursa’da kauçuk hortum üretimi yapılan bir fabrikada Türk Metal Sendikası’na üye olan 25’e yakın işçi iddialara göre işten çıkarıldı. Fabrika çalışanları işten çıkarıldıklarını öğrenince fabrikada eyleme başladı. 3 gündür fabrikada eylem yapan işçiler, sendikal haklarını özgürce kullanabilmeyi talep ediyor.

Bursa’nın Kayapa Sanayi Bölgesi’nde otomotiv kauçuk hortum üretimi yapan bir fabrikada Türk Metal Sendikası’na üye olduğu için 25’e yakın işçi iddialara göre işten çıkarıldı.

Bunun üzerine işçiler cuma gününden itibaren fabrikada eyleme başladı. İşten çıkarılanların yanı sıra sendikaya üye olan diğer işçilerde işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden işçiler fabrikaya sendikanın gelmesini ve özgürce sebdikal haklarından yararlanabilmeyi talep ediyor.

‘TÜRK METAL OLARAK TÜM İŞÇİLERİN YANINDAYIZ’

Türk Metal Sendikası Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Burhan, sendika olarak işçilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Maalesef sendikal haklarını kullandıkları için iş yerlerinden çıkartıldılar. Tabii bizim tasvip etmediğimiz bir durum. İçeride de büyük birlik ve beraberlik var arkadaşlarda kendileri şu an direniyorlar, aileleri de burada. Bizde buralardayız, çalışanların yanındayız. Hiçbir çalışanın işten çıkartılmasını tasnif etmiyoruz. Türk Metal Sendikası olarak Türkiye'de birçok yerde örgütlenmelerimiz var. Hepsi de başarıya yol açtı. İnşallah burada da hep birlikte bu direnişle beraber başarıya ulaşacağız” dedi.

‘YAŞASIN ONURLU MÜCADELEMİZ’

Üç gündür protesto yapan işçilerle birlikte olduklarını onların yeme içme ve ısınma ihtiyaçlarını sendika tarafından giderildiğini ifade eden Burhan şunları kaydetti;

- Özellikle üç gündür fabrikanın önündeyiz bizler, arkadaşlarımızla beraber. Burada onların bu onurlu mücadelesine destek vermek için işçi sınıfının yanında durarak burada bizler de kendilerine destek veriyoruz. Amacımız buranın bir an önce sağduyu kazanması, diyalog sendikacılığıyla işverenle beraber burada artık bu durumu sonuçlandırmak ve neticelendirmek. Bunun için de elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik fakat aynı çaba ve gayreti işverenin kendisinden göremedik. Anayasal hakkımız olan sendikalaşmayı tercih etti arkadaşlarımız. Bizler de burada arkadaşlarımızın yanındayız. Yaşasın onurlu mücadelemiz.

‘KİMSE SENDİKA ÜYESİ OLDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARILAMAZ’

Türk Metal Sendikası Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Burhan’dan greve dair bilgi alan Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar sendikalı olduğu için kimsenin işten çıkarılamayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

- Kimse sendika üyesi olduğu için işten çıkarılamaz. Sendikalı olmak her birimizin hakkıdır buna kimse engel olamaz. Hiçbir işveren önümde duramaz. Elbette ki buralar bizim ekmek teknemiz kendi ekmek teknelerimizi de koruyacağız ama bir yandan da kendi ekmek teknemizi korumanın en doğru yolunun da sendikalaşmak olduğunu biliyoruz. En büyük hak kazanımlarımızdan biri olan sendikalaşmanın önünde duracak olan varsa o zaman karşısında işte böyle güçlü bir kuvveti görecektir. Biz Vatan Partisi olarak siyasi çıkar beklenti rant elde etmek niyetinde değiliz. Biz de işçi, emekçi ailelerin çocuklarıyız. Bizim babamızda hala işçi. O yüzden sizlerin mücadelesi bizim mücadelemiz. Biriz beraberiz. Ne isterseniz yapmaya hazırız. Bizim sizden beklediğimiz görev bize görev verin. O görevleri biz de layıkıyla yerine getirmeye çalışalım. İsterseniz basın ordusunu buraya dizelim isterseniz içeriye girelim.

‘SİZDEN GÖREV BEKLİYORUZ NE DERSENİZ YAPMAYA HAZIRIZ’

Eylem yapan işçilere seslenen Çınar, “Bana gelen telefon ile birlikte 1 saat içerisinde yanınızda olmaya gayret ettik. Geç bile kalmışız kusura bakmayın. Biraz geç öğrendik ama direnişimizin yanındayız. Avukatlarımız burada basın mensubu arkadaşlarımız burada. Siz bize ne görev verirseniz yapmaya hazırız. Dışarıda sendika temsilcilerine de söyledik. Eğer istiyorsanız hemen yanınıza gelelim, eğer istiyorsanız buraya basın ordusu yığalım. Eğer istiyorsanız hukuki mücadeleyi büyütelim. Siz ne derseniz biz yapmaya hazırız. Bu haklı talebinizden vazgeçmeyin. Bu kardeşliğimizi büyütmek için buradayız. Biz de işçi annelerin, babaların evlatlarıyız. Sizden görev bekliyoruz. Ne derseniz yapmaya hazırız. Selam olsun direnişinize” şeklinde konuştu.



‘HUKUKİ MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIZ’

Vatan Partisi Hukuk Danışmanı Abdulvahap Tatlı ise işçilerin tüm hukuki süreçlerinde Vatan Partisi Bursa İl Örgütü tarafından yanlarında olacaklarına söz vererek şu ifadeleri kullandı;

- Burada yaşanan insanlık dışı olayı tasvip etmiyorum. Bu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu vahim olay karşısında gerekli olan tüm hukuki mücadelede herkesin anbean yanında olacağımıza söz veriyoruz. Dolayısıyla gerek işten çıkarılan arkadaşların işe iadelerinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yazılı olan hakkını kullanmak isteyen arkadaşların uğramış olduğu şu iğrenç mobbingde hepsinin adliye koridorlarında, mahkemelerde, karakollarda, her yerde, her zaman herkesin yanındayız. Bizler buradan ayrılmayacağız. Sizin sözünüzü, sizin sesinizi her yerde yükseltecek Vatan Partisi il örgütü olarak hukuki mücadelenizde hepinizin yanınızda olacağınıza canı gönülden söz veriyoruz.

Eylemde ısıma ve aydınlatma ihtiyaçlarının fabrika yöneticileri tarafından bilinçli olarak kesildiğini iddia eden fabrika işçisi Orhan Uğurlu ‘Sesimizi duyurmak istiyoruz’ dedi.

Uğurlu, “Aslında konuşacak çok şeylerimiz var. Ama malum gördüğünüz gibi hepimiz zor durumdayız. Yani bize bildiğiniz cezaevi ortamı yaratıyorlar. Sadece sendikanın bize getirdiği yardımlar var. Her şeyimizi içtiğimiz ilacı bile sendika getiriyor. Sadece gelip bizlere baskıyı uyguluyorlar, bağırıp çağırıp gidiyorlar. Tek isteğimiz, sizlerin bizlere destek olması. Başka hiçbir isteğimiz yok bizim. Mücadeleye ölmek var, dönmek yok” şeklinde konuştu.

‘BİZİ SEBEP GÖSTERMEDEN İŞTEN ATTILAR’

Fabrikada sebep gösterilmeden işten çıkartılan onlarca işçiden biri olan Vardiya Amiri Cemil Kılıçarslan olayları şu sözlerle anlattı;

- Cuma günü iş başı yapmaya geldiğimizde insan kaynakları tarafından davet edildik 9 arkadaşımla birlikte. İş akdimizin feshedildiğini söyleyip bizi arabulucuya yönlendirdiler. Biz arabulucuya gitmedik hiçbir şekilde. Çalışma arkadaşlarımız sendikalaşma sürecini başlattılar. Benim gibi 9 kişi vardiya sorumluluğu yapan arkadaşımız da bu durumun önüne geçmedik diye zan altında bırakıldık ve bizi işten attılar. Hiçbir sebep göstermediler. Biz tamamen anayasal hakkımız olan sendikalaşmanın karşısına geçmediğimiz için arkadaşlarımızdan taraf olduğumuz için iş haddimize son verildi. Mücadelemize devam edeceğiz ve arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Arkadaşlarımız işten atılmakla halen daha tehdit ediliyorlar. Elektrikleri kesildi, suları kesildi. Sonuna kadar sizin arkanızdayız. Biz de hem arkadaşlarımıza destek oluyoruz hem de sendikalaşma sürecini sonuna kadar mücadele edip tamamlamayı düşünüyoruz.

‘İNSAN GİBİ ÇALIŞTIĞIMIZI HİSSEDEBİLMEK İSTİYORUZ’

Fabrikalarına sendikanın gelmesini istediklerini dile getiren Büşra Semiz ise, “Bize atılan bu ağır mesajın hesabı sorulsun istiyoruz. Sendika gelmesini istiyoruz. İnsan gibi çalıştığımızı hissedebilmek istiyoruz. Çoluğunu çocuğunu bırakıp gelen insanlar var. Adalet istiyoruz. Yanımızda olan, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘BİZE VERECEKLERİ DEĞERİ TEL ÖRGÜLERE VERİP SUSTURMAK İSTİYORLAR’

Fabrikada hakkını arayan işçilerden biri olan Nezir Gökhan Aydoğdu, “Her şeyden önce izimle beraber mücadele eden, bu davaya inanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün işçiler adına, bütün sendikalılar adına Türk Metal Sendikası’na gerçekten bize destek olduğu için gerçekten işçiye değer verdiği için, yanımızda durduğu için öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bu mücadele örneği her yerde olmalı. Türkiye'nin birçok yerinde var. Ama yani biz haklıysak hakkımızı her yerde aramamız gerekiyor. Eğer yanımızda olmayıp da yarın öbür gün işe gelecek olan arkadaşlar varsa biz gerçekten onların samimiyetini görmek istiyoruz. Biz bugün kendi şahsımız adına değil bir işçi değil, bin işçi değil, milyonlarca işçi var Türkiye'de. Bütün işçiler adına bunu yapıyoruz. Sendika bir haktır. Çalışıyorsak emeğimizi hakkıyla almak istiyoruz. Bütün işçileri temsil ediyoruz. Korkmayın, çekinmeyin. Biz bir şeyden korkmuyoruz. Rızkımızı veren Allah'tır. Bugün işveren sadece bize iş verir. Bize vermedikleri değeri sesimizi susturmak için önümüze tel örgüler olarak kullandılar. Bize vereceği değeri bugün gördüğümüz tel örgülere verdiler. Biz insana değer veren çalışanlarla çalışmak istiyoruz. Bunu da hakkımızı savunan sizin gibi örgütlerle Türk Metal gibi örgütlerle inşallah mücadelemizi devam ettireceğiz. Gerçekten sendikalara bu konuda teşekkür ediyoruz yanımızda durdular. Biz onların samimiyetine inanıyoruz. Onlar da bizim samimiyetimize inansın ki biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerinin altını çizen fabrika işçisi Hamit Soylu, “Bizim isteğimiz artık buraya sendika gelsin, adalet gelsin, insan gibi yaşamak, insan gibi çalışmak istiyoruz. İçerideki ısıtıcıları, elektrikleri kesip burada bizi mağdur edip buradaki birliğimizi bozmaya çalışıyorlar. Bizim tek bir isteğimiz var. Bunların hak ettiğini alması bizde hak ettiğimiz şekilde çalışmak istiyoruz. Biz şerefli insanlarız. Onların yazdıkları şeylerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu mücadelede sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.