Büyükçekmede'de alarm: Son dokuz yılın en düşüğü
İstanbul'daki Büyükçekmece Gölü, son 9 yılın bu dönemine göre en düşük seviyesine indi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan olan göl, yüzde 30,44 doluluk oranıyla riskli durumu gözler önüne serdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35,21 seviyesine geriledi.
SON 9 YILIN EN DÜŞÜĞÜ
Kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü'ndeki su seviyesi, son 9 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 30,44 seviyesinde ölçüldü.
Toplam kapasitesi 148,94 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip gölde, su miktarı bugün itibarıyla 45,34 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.
Büyükçekmece Gölü'nün, "15 Mart" tarihli doluluk oranı verilerine göre;
• 2015'te yüzde 97,7,
• 2016'da yüzde 74,73,
• 2017'de yüzde 82,79,
• 2018'de yüzde 89,74,
• 2019'da yüzde 99,04,
• 2020'de yüzde 41,31,
• 2021'de yüzde 62,44,
• 2022'de yüzde 83,36 olarak kaydedildi.