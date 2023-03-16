Büyükçekmede'de alarm: Son dokuz yılın en düşüğü

İstanbul'daki Büyükçekmece Gölü, son 9 yılın bu dönemine göre en düşük seviyesine indi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan olan göl, yüzde 30,44 doluluk oranıyla riskli durumu gözler önüne serdi.

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Büyükçekmede'de alarm: Son dokuz yılın en düşüğü - Resim: 1 1 6

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35,21 seviyesine geriledi.

Büyükçekmede'de alarm: Son dokuz yılın en düşüğü - Resim: 2 2 6

SON 9 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü'ndeki su seviyesi, son 9 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 30,44 seviyesinde ölçüldü.

Büyükçekmede'de alarm: Son dokuz yılın en düşüğü - Resim: 3 3 6

Toplam kapasitesi 148,94 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip gölde, su miktarı bugün itibarıyla 45,34 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

Büyükçekmede'de alarm: Son dokuz yılın en düşüğü - Resim: 4 4 6

Büyükçekmece Gölü'nün, "15 Mart" tarihli doluluk oranı verilerine göre;

• 2015'te yüzde 97,7,

• 2016'da yüzde 74,73,

• 2017'de yüzde 82,79,

• 2018'de yüzde 89,74,

• 2019'da yüzde 99,04,

• 2020'de yüzde 41,31,

• 2021'de yüzde 62,44,

• 2022'de yüzde 83,36 olarak kaydedildi.