Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike: Pusula denizanası! Dikkat! Asla temas edilmemesi gerekiyor
Çanakkale Boğazı'nda son bir yıldır sayıları artan pusula denizanaları tehlike saçıyor. Zehirli pusula denizanaları balık popülasyonu da olumsuz yönde etkilerken uzmanlar pusula denizanasının insan sağlığı için tehlike yarattığını belirterek temas edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) son 1 yıldır Çanakkale Boğazı'nda daha çok görülmeye başladı. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege olan pusula denizanalarının zehirli olduğu biliniyor.
İklim değişikliği ve deniz kirliliği nedeniyle sıklıkla görülmeye başlayan pusula denizanaları balık türlerinin popülasyonunu da olumsuz etkiliyor.
Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1,5 metreyi bulan tentaküllere (dokunaç) sahip denizanaları ile ilgili ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu'ndan da vatandaşlara uyarılar geldi.
"KESİNLİKLE UZAK DURULMASI GEREKEN BİR TÜR"
Pusula denizanalarının 4 tane tentakülü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu vatandaşlara yaptığı uyarılarda şunları söyledi:
- Tentaküllerin üzerinde nemotosit hücreleri bulunuyor. Bu hücrelerin içerisinde zehirli madde bulunuyor. Temas edildiğinde cilde yapışıyor. O nedenle kesinlikle temas edilmemesi gereken bir tür. Temas edildiğinde, ovalanması halinde patlıyor ve vücutta kızarıklık, isilik, egzama, yanma gibi semptomlar oluşuyor. Aşırı tepki veren insanlarda daha büyük bir sorun yaratabilir. Dolayısıyla uzak durulması gereken bir tür.