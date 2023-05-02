Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike: Pusula denizanası! Dikkat! Asla temas edilmemesi gerekiyor

"KESİNLİKLE UZAK DURULMASI GEREKEN BİR TÜR"

Pusula denizanalarının 4 tane tentakülü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu vatandaşlara yaptığı uyarılarda şunları söyledi:

- Tentaküllerin üzerinde nemotosit hücreleri bulunuyor. Bu hücrelerin içerisinde zehirli madde bulunuyor. Temas edildiğinde cilde yapışıyor. O nedenle kesinlikle temas edilmemesi gereken bir tür. Temas edildiğinde, ovalanması halinde patlıyor ve vücutta kızarıklık, isilik, egzama, yanma gibi semptomlar oluşuyor. Aşırı tepki veren insanlarda daha büyük bir sorun yaratabilir. Dolayısıyla uzak durulması gereken bir tür.