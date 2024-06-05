Çanakkale'de yangın! Ormanlık alana doğru ilerliyor...

Yangın 14.00 saatlerinde Çıplak Köyü TİGEM mevkiinde meydana geldi.

Ekipler yangın mahaline kısa sürede sevk edilerek müdahalelerine başladı.

Yangının anız tarlalarında rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi üzerine destek ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun ve etkin müdahalesi ile devam ediyor.