Çanakkale'de yangın! Ormanlık alana doğru ilerliyor...

Yangın, Çanakkale Gökçalı Köyü'nde tarım alanında başladı. Başlayan yangın ormanlık alana doğru yayılıyor. Çok sayıda ekip yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'de yangın! Ormanlık alana doğru ilerliyor...
Editör: Yağmur Biçen

Yangın 14.00 saatlerinde Çıplak Köyü TİGEM mevkiinde meydana geldi.

Ekipler yangın mahaline kısa sürede sevk edilerek müdahalelerine başladı.

Yangının anız tarlalarında rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi üzerine destek ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun ve etkin müdahalesi ile devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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