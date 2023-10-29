Çelik Kanatlar Yaptıkları Uçuşla Gökyüzüne "100" Sayısını Çizdi

Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne "100" sayısını çizdi.

Çelik Kanatlar Yaptıkları Uçuşla Gökyüzüne "100" Sayısını Çizdi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Havacılık Başkanlığı emrinde görevli pilotlarımız, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı münasebetiyle, Diyarbakır semalarında yapmış oldukları uçuşta, gökyüzüne 100 sayısını çizmiştir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Jandarma Çelik Kanatlar ekibinin askeri helikopter ile uçuş öncesi hazırlıkları ve uçuş sırasında gökyüzüne "100" sayısını çizdiklerine dair radar görüntüleri de yer aldı.

Görüntülere "Parla" adlı 100. yıl marşı eşlik etti.

# cumhuriyet # 100. yıl
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