Çiftler en çok hangi aylarda boşanıyor? İşte Türkiye'nin boşanma istatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 574 bin 358'e, boşanan çiftlerin sayısı da 180 bin 954'e yükseldi. Peki çiftler en çok hangi aylarda boşanıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2021'e göre yüzde 2 artarak 574 bin 358'e çıktı. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,76 olarak gerçekleşti.
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.
EN YÜKSEK KABA EVLENME HIZI ŞANLIURFA'DA
En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,15 ile Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,3 ile Kastamonu takip etti.
Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ilin ardından binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt geldi.
YABANCI GELİNLERDE İLK SIRADA SURİYELİLER VAR
Yabancı gelinlerin sayısı 2022'de 28 bin 571 olarak kayıtlara geçerken toplam gelinlerin yüzde 5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında, yabancı gelinler arasında yüzde 13,2 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,1 ile Özbekler, yüzde 8,9 ile Azerbaycanlılar izledi.
Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 161 oldu. Bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 24,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 20,5 ile Suriyeliler ve yüzde 5,7 ile Avusturyalılar takip etti.