Çiftler en çok hangi aylarda boşanıyor? İşte Türkiye'nin boşanma istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2021'e göre yüzde 2 artarak 574 bin 358'e çıktı. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,76 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.