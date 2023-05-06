Çığ faciasından etkilenen öğrenciler akıllı yelek geliştirdi

DEPREMDEN SONRA EKLEMELERDE BULUNDUK

Projeyi geliştiren öğrencilerden Betül Yıldırım, şu sözleri söyledi:

-Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Geçidi'nde 2020 yılında bir çığ faciası gerçekleşti. Bu çığ faciasından hocamız bizlere bahsetti. Biz de bundan etkilenerek arama-kurtarma faaliyeti yürütenler için bir yelek geliştirmeye karar verdik. Ama Kahramanmaraş merkezli deprem faciası yaşandıktan sonra bu yeleğimizi depreme yönelik değiştirdik ve eklemelerde bulunduk. Bu yaptığımız proje ile İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen Teknofest'e katıldık. 36 bini aşkın projenin katılım sağladığı "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi" kategorisinden Türkiye birincisi olarak çıktık. Bunun gururunu yaşadığımız için çok mutluyuz. Bu projeyi ayrıca yaşadığımız şehre getirdiğimiz için de çok gururluyuz.