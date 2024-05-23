Çocuklar için tehlike büyük! ‘Beşinci hastalık’ vakaları artmaya başladı!

Dr. Doğan, “Hastalığa ‘beşinci hastalık’ denilmesinin nedeni, çocukluk çağında görülen diğer döküntülü hastalıklar (Kızamık, Kızamıkçık, Suçiçeği, Kızıl) gibi, çocukluk çağında görülen ve çok bulaşıcı olan hastalıklardan biri olması. Diğer çocukluk çağı hastalıkların çoğunun bebeklikten itibaren aşısı bulunuyor. Ancak beşinci hastalığın aşısının olmaması, okul çocuklarında veya okula giden kardeşi olan bebeklerde bölgesel salgınlara neden oluyor. Bu da aileleri paniğe sürüklemiş durumda...”