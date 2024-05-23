Çocuklar için tehlike büyük! ‘Beşinci hastalık’ vakaları artmaya başladı!
Çocuklar arasında oldukça yaygınlaşmaya başlayan 'beşinci hastalık' nedir? Detayları Dr. Anıl Doğan, hurriyet.com.tr'ye anlattı.
Çocukluk çağında kızamık, kızamıkçık, kızıl, suçiçeği gibi pek çok bulaşıcı hastalıkla karşılaşılıyor. Fakat çocukluk çağında görülen her hastalığın aşısı bulunmuyor. Onlardan biri de yanakta tokat izine benzer kızarıklara neden olan beşinci hastalık.
Virüs hastalığı olan beşinci hastalık, parvovirüs ailesinden B-19 alt tipinin neden olduğu bir çocukluk çağı döküntü hastalığı. Çoğu zaman çok hafif geçirildiği için farkında bile olunmuyor. Genellikle okul çağı çocukları arasında yaygın olan virüs, 5 ile 15 yaş arası çocukları hedef alıyor.
Dr. Doğan, “Hastalığa ‘beşinci hastalık’ denilmesinin nedeni, çocukluk çağında görülen diğer döküntülü hastalıklar (Kızamık, Kızamıkçık, Suçiçeği, Kızıl) gibi, çocukluk çağında görülen ve çok bulaşıcı olan hastalıklardan biri olması. Diğer çocukluk çağı hastalıkların çoğunun bebeklikten itibaren aşısı bulunuyor. Ancak beşinci hastalığın aşısının olmaması, okul çocuklarında veya okula giden kardeşi olan bebeklerde bölgesel salgınlara neden oluyor. Bu da aileleri paniğe sürüklemiş durumda...”
Hastalığın çok güçlü bir bulaşıcı özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Dr. Doğan, “Yetişkinlik döneminde görülen parvovirüsün en önemli özelliği ise gebelikte akut enfeksiyona neden olması. Çünkü bir gebe parvovirüs B-19 ile enfekte olursa, anne karnında fetüs etkilenebilir” dedi.