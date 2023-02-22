Çocuklardan deprem bölgesindeki çocuklara duygulandıran mektuplar: Mektupları okuyanlar gözyaşlarına hakim olamıyor

Bir başka çocuk ise notunda, "Depremi yaşayan kardeşlerime ve abilerime mektup. Ben Muharrem Arslan. 10 yaşındayım. Depremde yaralı olanlara yardım, ölenlere rahmet eylesin. Yardım için bütün paramı verdim. Tokat'ın Çakmak köyünden gönderiyorum. Sizin için çok üzüldüm. Hepinizi çok seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Deprem haberlerini gördüğümde çok üzüldüm." diye yazdı.