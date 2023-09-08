Çöp ev ekipleri harekete geçirdi! 7 kamyon çöp çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, 8 saatlik çalışmanın sonunda çöp evden 7 kamyon atık temizledi.

Çöp ev ekipleri harekete geçirdi! 7 kamyon çöp çıktı
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Nazilli’ye bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis koku belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Çöp ev ekipleri harekete geçirdi! 7 kamyon çöp çıktı - Resim : 1Komşularının şikayeti üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çöp evi tespit ederek bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Çöp ev ekipleri harekete geçirdi! 7 kamyon çöp çıktı - Resim : 2

Geçtiğimiz yıllarda da 3 kez temizlenen evden yaklaşık 8 saatte 7 kamyon çöp çıktı.

Çöp ev ekipleri harekete geçirdi! 7 kamyon çöp çıktı - Resim : 3

Evden yayılan kötü koku nedeniyle belirli aralıklarla yürütülen çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

Çöp ev ekipleri harekete geçirdi! 7 kamyon çöp çıktı - Resim : 4

Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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