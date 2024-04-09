Çorum'da 150 yıllık 'arife duası' geleneği devam ediyor!

Ahilik gelenekleri arasında yer alan "arife duası" için kentteki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban bayramlarının arifesi ile üç ayların başlangıcında toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

150 YILI GEÇMİŞ BİR GELENEK

150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası, Ramazan Bayramı arifesinde tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda gerçekleştirildi. Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası ev sahipliğindeki etkinlikte dua edildi, vatandaşlara lokum ikram edildi.

Etkinliğe Çorum Valisi Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile esnaf odası temsilcileri ile esnaf katıldı.

İSKİLİP İLÇESİNDE GELENEKSEL ARİFE DUASI

İskilip ilçesinde de yaşatılan etkinlik kapsamında Ulu Cami bahçesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve esnaf temsilcileri, bol ve bereketli kazanç için dua etti.

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, daire müdürleri ve esnaf katıldı.

Çizikci, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, ilçe halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.