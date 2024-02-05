Çorum'da film gibi kovalamaca kazayla bitti

Çorum'da film sahnelerini aratmayan şüpheli aracın polis ekipleri tarafından kovalanması kazayla bitti. Şüpheliyi kovalayan polis ekipleri orta refüje çıkarak kaza yaptı.

Çorum'da film gibi kovalamaca kazayla bitti

Çorum'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nde polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Polisleri gören bir sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

Şüphelinin kaçması üzerine polis ekipleri yoğun bir takibe başladı. Kaçan aracın peşinden giden polis otosu aynı caddede orta refüje çıkarak kaza yaptı.

Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken polis otosunda maddi zarar oluştu.

Kaza yapan polis aracı çekiciyle cadde üzerinden kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çorum # polis # kaza
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