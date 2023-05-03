Cudi ve Gabar Dağı nerede, ne kadar petrol rezervi bulundu?
Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi, Gabar'da petrol bulunduğunu müjdeledi. Yapılan açıklamanın ardından Cudi ve Gabar Dağı özelinde araştırmalar sıklaşırken, ne kadar petrol rezervi bulunduğu merak konusu oldu.
Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi, Gabar'da petrol bulunduğunu müjdeledi. Yapılan açıklamanın ardından Cudi ve Gabar Dağı özelinde araştırmalar sıklaşırken, ne kadar petrol rezervi bulunduğu merak konusu oldu. İşte Cudi ve Gabar Dağı nerede sorusunun yanıtı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunurken, petrol keşfine ilişkin, "Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı. Peki, "Cudi ve Gabar Dağı nerede, ne kadar petrol rezervi bulundu?" İşte Cudi ve Gabar Dağı'nda bulunan keşfe ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
CUDİ DAĞI NEREDE?
Cudi Dağı Türkiye'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yeralan, 2 144 metre (6,935 ft) yüksekliğe sahip bir dağdır. Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır.
Kurak bir bölgede bulunan 'Cûdî Dağı’nın yüksek kesimleri çok yağış alır. Bundan dolayı 1.500-2.000 metreler arasında çam ve meşe ormanları vardır. Türkiye-Irak sınırına 15 km mesafede ve elips biçiminde olan Cûdî Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır.
GABAR NERESİ?
Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerinde bulunan dağdır. Batı ve Güney'inde Dicle Nehri varken, Güneydoğusu'nda ise Cudi Dağı yer alır.