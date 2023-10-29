Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! 30 Ekim'de Okullar Tatil Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! 30 Ekim'de Okullar Tatil Edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

# cumhurbaşkanı erdoğan # cumhuriyet
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