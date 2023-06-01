Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarını ilan etti. Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de duyuruldu.
Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
2023 YILI MAL BEYANI
Resmi Gazete’de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.
Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:
• Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (Değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988
• Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019
• Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019
BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER
• Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,
• Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,
• Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,
• Nezninde 30 bin TL
Borç -alacak bilgileri
Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan, Tutar: 5 milyon 390 bin lira
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/