Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı

2023 YILI MAL BEYANI

Resmi Gazete’de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:

• Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (Değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

• Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

• Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019