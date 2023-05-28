Van'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline akın etti
Van'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy kullandıktan sonra Van Gölü kıyılarına akın etti. Sahildeki bazı vatandaşlar mangal yakıp piknik yaparken kimi ise müzik dinletisi eşliğinde keyifli zaman geçirdi.
Van Gölü kıyısındaki mesire alanlarına akın etti vatandaşlar. Parkta oynayan çocuklar ve müzik eşliğinde halay çeken vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu.
Van'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline akın etti. 706 bin 611 seçmenin oy kullanacağı kentte oyunu kullanan vatandaşlar soluğu Van Gölü kıyılarında aldı.
Burada kimi mangal, semaver yakarken kimisi de çeşitli etkinliklerle stres attı. Bir grup genç Edremit ilçesindeki Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde vatandaşlara erbane ile müzik ziyafeti yaptı.
Kaynak: AA