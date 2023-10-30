Cumhuriyet'in 100. Yılında Anıtkabir Ziyaretçi Rekoru Kırıldı

Cumhuriyet’in 100. Yılında Anıtkabir doldu taştı. 29 Ekim'de Anıtkabir’de ziyaretçi rekoru kırıldı.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Anıtkabir Ziyaretçi Rekoru Kırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran vatandaşlarımız ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz." İfadeleri kullanıldı.

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