Cumhuriyetin 100.yılında Halk Anıtkabir'e Akmış Durumda! Anıtkabir'i Kaç Kişi Ziyaret Etti?
Cumhuriyet'in 100.yılında halk atasını yalnız bırakmadı. Cumhuriyetin 100.yılında ziyaretçi akınına uğrayan Anıtkabir'i kaç kişi ziyaret ettiği merak konusu olurken, Anıtkabir arama motorlarında üst sıraya çıktı.
Cumhuriyetin 100.yılına özel ülkenin her yerinde kutlamalar devam ediyor.
Cumhuriyetin 100.yılına özel bir çok tarihi yer kapılarını ücretsiz açarken, halk her sene olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında atasını yalnız bırakmadı. Türk halkı atasını atasını geçen senelerde olduğu gibi bu senede yalnız bırakmadı ve her yıl atasını ziyaret eden kişi sayısı artmaya devam ediyor.
2021 Anıtkabir'i Ziyaret Eden Kişi Sayısı
|YERLİ
|YABANCI
|TOPLAM
|2.084.991
|91.982
|2.146.892
2022 Anıtkabir'i Ziyaret Eden Kişi Sayısı
|YERLİ
|YABANCI
|TOPLAM
|3.677.740
|288.546
|3.966.286
2023 Anıtkabir'i Ziyaret Eden Kişi Sayısı
|AY
|YERLİ
|YABANCI
|TOPLAM
|OCAK
|266.192
|19.203
|285.395
|ŞUBAT
|195.785
|16.073
|211.858
|MART
|253.511
|22.996
|276.507
|NİSAN
|445.736
|25.939
|471.675
|MAYIS
|490.930
|29.780
|520.710
|HAZİRAN
|382.399
|21.577
|403.976
|TEMMUZ
|384.422
|19.645
|400.067
|AĞUSTOS
|404.270
|22.226
|426.496
|EYLÜL
|303.159
|34.794
|337.953
Her geçen yıl Anıtkabir'e akın eden kişi sayısı artmak ile birlikte Cumhuriyetin 100.yılına özel olmakla Anıtkabir bugün kapılarını 22.00'ye kadar kapılarını atasını sevenlere açacak.
Cumhuriyetin 100.yılında Anıtkabir'e ziyaretçi sayısı durmak bilmiyor. Bugün Anıtkabir'e ne kaç kişinin ziyaret ettiği merakla bekleniyor.
# Yurt # anıtkabir # ziyaret # cumhuriyetin 100. yılı