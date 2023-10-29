Cumhuriyetin 100.yılında Halk Anıtkabir'e Akmış Durumda! Anıtkabir'i Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Cumhuriyet'in 100.yılında halk atasını yalnız bırakmadı. Cumhuriyetin 100.yılında ziyaretçi akınına uğrayan Anıtkabir'i kaç kişi ziyaret ettiği merak konusu olurken, Anıtkabir arama motorlarında üst sıraya çıktı.

Cumhuriyetin 100.yılında Halk Anıtkabir'e Akmış Durumda! Anıtkabir'i Kaç Kişi Ziyaret Etti?
Cumhuriyetin 100.yılında Halk Anıtkabir'e Akın Etti
Editör: Süleyman Daban
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Cumhuriyetin 100.yılına özel ülkenin her yerinde kutlamalar devam ediyor. 

Cumhuriyetin 100.yılına özel bir çok tarihi yer kapılarını ücretsiz açarken, halk her sene olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında atasını yalnız bırakmadı. Türk halkı atasını atasını geçen senelerde olduğu gibi bu senede yalnız bırakmadı ve her yıl atasını ziyaret eden kişi sayısı artmaya devam ediyor.


2021 Anıtkabir'i Ziyaret Eden Kişi Sayısı

YERLİ YABANCI TOPLAM
2.084.991 91.982 2.146.892

2022 Anıtkabir'i Ziyaret Eden Kişi Sayısı

YERLİ YABANCI TOPLAM
3.677.740 288.546 3.966.286

2023 Anıtkabir'i Ziyaret Eden Kişi Sayısı

AY YERLİ YABANCI TOPLAM
OCAK 266.192 19.203 285.395
ŞUBAT 195.785 16.073 211.858
MART 253.511 22.996 276.507
NİSAN 445.736 25.939 471.675
MAYIS 490.930 29.780 520.710
HAZİRAN 382.399 21.577 403.976
TEMMUZ 384.422 19.645 400.067
AĞUSTOS 404.270 22.226 426.496
EYLÜL 303.159 34.794 337.953

Her geçen yıl Anıtkabir'e akın eden kişi sayısı artmak ile birlikte Cumhuriyetin 100.yılına özel olmakla Anıtkabir bugün kapılarını 22.00'ye kadar kapılarını atasını sevenlere açacak. 

Cumhuriyetin 100.yılında Anıtkabir'e ziyaretçi sayısı durmak bilmiyor. Bugün Anıtkabir'e ne kaç kişinin ziyaret ettiği merakla bekleniyor.

300 Dağcı Cumhuriyet'in 100. Yılını Böyle Kutladı300 Dağcı Cumhuriyet'in 100. Yılını Böyle KutladıYurt
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