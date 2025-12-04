Daha ilk günüydü! Kiracı taşındığı evde çıkan yangında ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni taşındığı dairede çıkan yangın büyük bir faciaya neden oldu. Akşam saatlerinde kiracı olarak yerleşen bir kişi, gece yarısı çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Silahtarağa Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin kat dairesinde, gece yarısı sularında yangın çıktı. Söz konusu daireye Enis Kirik'in akşam saatlerinde kiracı olarak taşındığı öğrenildi.
Dairede henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese hızla itfaiye, doğal gaz, polis, ambulans ve TREDAŞ ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sırasında daire içinde bulunan Enis Kirik, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Kirik'in eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluştuğu belirtildi.
Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti ve Enis Kirik burada tedavi altına alındı.
MAHALLE SAKİNLERİ PATLAMA SESİYLE UYANDI
Korkutan yangın sebebiyle panikle sokağa dökülen mahalle sakinleri, yaşadıkları şaşkınlığı ve korkuyu dile getirdi.
Sokağa çıkan vatandaşlardan biri, durumu anlatırken, "Pof diye ses geldi" şeklinde konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, yangın başlamadan önce patlama sesine benzer bir gürültü duyduklarını ifade etti.