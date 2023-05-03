Damızlık koç 91 bin liraya satıldı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk ‘Karacabey merinosu’ sahibi olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yetiştirilen 160 damızlık koç, yaşlarına göre 12 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. İhalede en yüksek rakama, 91 bin lirayla 82 numaralı koçta ulaşıldı. Şevval Ertur (22), 1,5 yaşındaki koçun sahibi oldu.