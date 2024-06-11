Datça açıklarında deprem
AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 9.17'de meydana gelen depremin derinliği 7,9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-06-11
Saat:09:17:42 TSİ
Enlem:35.01917 N
Boylam:25.30472 E
Derinlik:7.9 km
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