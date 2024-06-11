Datça açıklarında deprem

AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça açıklarında deprem
Editör: Mert Sagit

AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 9.17'de meydana gelen depremin derinliği 7,9 kilometre olarak ölçüldü.

# Datça # deprem
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