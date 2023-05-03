Deniz kaplumbağaları balık ağları nedeniyle ölüyor

GECE BOYUNCA NEFES ALAMADIKLARI İÇİN ÖLÜYORLAR

Prof. Dr. Hakan Sert, deniz kaplumbağalarının mart ve nisan aylarında çiftleşmek için, mayıs ve haziran aylarında ise yumurta bırakmak için Manavgat sahiline yaklaştığını söyledi. Akciğer solunumu yapan deniz kaplumbağalarının nefes almak için belirli sürelerde su yüzüne çıkmaları gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hakan Sert, ifadesini kullandı:

- Balıkçıların ağlarını attıkları yerlere gelince tehlike ile karşı karşıya kalıyorlar. Gece denizde bırakılan ağlara takılarak, gece boyunca nefes alamadıkları için sabah saatlerinde ölüleri bulunuyor. Balıkçılar da korktukları için kaplumbağa ölülerini denize bırakıyorlar, biz de sahilde buluyoruz bunları.