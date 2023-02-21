Deprem bölgesi hakkında yalanlar bitmek bilmiyor: Ortaya atılan 6 iddiaya ilişkin gerçekler ortaya konuldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 19-20 Şubat Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı. Ortaya atılan 6 iddia değerlendirilirken, iddiaların gerçek yüzü ortaya çıkarıldı. İşte o yalanlar ve gerçekler...
1) Deprem sırasında görülen ışımalarla ilgili iddialar
YALAN
Ülkemizde meydana gelen depremler sırasında görülen kısa süreli ışımalar, afet sonrası birçok komplo teorisi ve dezenformasyona konu olmuştur. Birçok kez bu ışıkların ‘depremler oluşturan bir sistem’in işareti olduğu iddia edilmiştir.
GERÇEK
Deprem sırasında gördüğümüz ışımaların kaynağı nedir?
• Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır.
• Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır.
• Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar.
• Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir.
• Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir.
2) “Devletin afetzedelere yaptığı 10 Bin TL’lik yardımlara vergi dairelerince haciz konuyor” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarında, "Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin TL’lik yardımlara vergi dairelerince haciz konuyor" iddiası paylaşıldı.
GERÇEK
Vergi daireleri, depremin yaşandığı günden bu yana kamu alacaklarının tahsili için hiçbir haciz uygulaması yapmamıştır. Ayrıca 8 Şubat 2023 tarihli, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi daireleri tarafından yapılanlar dahil tüm icra takipleri durdurulmuştur.
Deprem tarihinden sonra herhangi bir şekilde haciz yapılmadığı için daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz işlemi, devlet tarafından yapılan 10 bin TL’lik deprem yardımlarına etki etmemektedir.
3) “TOKİ’nin yaptığı Konya Dedemli evleri şu anda boş duruyor ve depremzedeler yerleştirilebilir” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarında, "TOKİ tarafından yapılan Konya Dedemli evleri şu anda boş duruyor ve depremzedeler yerleştirilebilir" iddiası paylaşıldı.
GERÇEK
Konya’nın Hadim ilçesinde bulunan Dedemli Mahallesi’nde Bozkır Barajı’nın inşası sebebiyle mahalle sakinleri için Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi’nde TOKİ tarafından 428 adet konut yapılmış ve 4 Eylül 2021’de çekilişle hak sahiplerine verilmiştir.
İlgili konutların özel mülkiyet olması sebebiyle, taşınmazların tasarrufu konut sahiplerine aittir. Bölgede AFAD koordinasyonuyla herhangi bir tahsis söz konusu olmamakla birlikte; mahalle sakinleri şahsi tasarruflarıyla şu anda yaklaşık 70 konutu depremzedeler için tahsis etmiştir.
4) “Asker depremin ardından sokakta yoktu, askere ‘Çık’ emri geç verildi” iddiası
YALAN
Bazı sosyal medya hesaplarında “Asker depremin ardından sokakta yoktu, askere çık emri geç verildi” iddiası paylaşıldı.
GERÇEK
6 Şubat 04.17’de gerçekleşen depremin hemen ardından MSB, 04.30’da Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden rapor isteyerek, TSK İnsani Yardım Tugayına ‘hazır ol’ emri vermiştir.
06.00 itibariyle de 2. Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır.