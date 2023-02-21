Deprem bölgesi hakkında yalanlar bitmek bilmiyor: Ortaya atılan 6 iddiaya ilişkin gerçekler ortaya konuldu

2) “Devletin afetzedelere yaptığı 10 Bin TL’lik yardımlara vergi dairelerince haciz konuyor” iddiası

YALAN

Bazı sosyal medya hesaplarında, "Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin TL’lik yardımlara vergi dairelerince haciz konuyor" iddiası paylaşıldı.

GERÇEK

Vergi daireleri, depremin yaşandığı günden bu yana kamu alacaklarının tahsili için hiçbir haciz uygulaması yapmamıştır. Ayrıca 8 Şubat 2023 tarihli, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi daireleri tarafından yapılanlar dahil tüm icra takipleri durdurulmuştur.

Deprem tarihinden sonra herhangi bir şekilde haciz yapılmadığı için daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz işlemi, devlet tarafından yapılan 10 bin TL’lik deprem yardımlarına etki etmemektedir.