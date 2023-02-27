Deprem bölgesi hakkındaki yalanlar çürütüldü: Ortaya atılan 4 iddianın gerçek yüzü ortaya çıktı
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle ilgili 25-26 Şubat Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende ortaya atılan 4 iddiaya yer verilirken gerçekler de ortaya konuldu. İşte o yalanlar ve gerçekler...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle ilgili 25-26 Şubat Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. İşte ortaya atılan 4 yalan iddia ve gerçekler...
1) "Hackerlar, Türkiye’deki deprem felaketi için New York’taki elektronik billboardları hackleyerek yardım çağrısında bulundu" iddiası
YALAN
"Hackerlar, Türkiye’deki deprem felaketi için New York’taki elektronik billboardları hackleyerek yardım çağrısında bulundu" iddiasıyla bazı görüntüler paylaşıldı.
GERÇEK
Bazı sosyal medya hesapları, New York’taki elektronik reklam panolarının hacklendiğini, hackerların Türk hükümetini şikayet ederek uluslararası toplumdan yardım talebinde bulunduğunu ileri sürmüştür.
Hackerların yazdığı iddia edilen siyah alan ve yazı, görüntülere sonradan montaj yoluyla eklenmiştir. İddialar asılsız, görüntü kurgudur.
2) Deprem bölgesinde muhafa altına alınan eşyalar
YALAN
11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından, afetzedelerin enkaz altında kalan eşyaları ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştır.
GERÇEK
Yıkılan binalarda yapılan enkaz çalışmaları esnasında vatandaşlar/görevliler tarafından bulunarak görevli polislere teslim edilen ziynet eşyası, para, silah, çelik kasa gibi değerli eşyalar muhafaza altına alınmaktadır.
Polis Merkezi Amirlikleri tarafından muhafaza altına alınan değerli eşyalar, vatandaşlarımızın beyan ve belgeleri ile kendilerine ait olduğunu ibraz etmeleri üzerine, gerekli kontroller yapılarak eşyaların kendilerine ait oldukları tespit edildikten sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda tutanak karşılığında teslimleri gerçekleşmektedir.
3) İstanbul Havalimanı'nın inşaat zeminine ilişkin iddialar
YALAN
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul Havalimanı’nın inşaatı ve zeminine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.
GERÇEK
İstanbul Havalimanı tasarım ve inşaat çalışmaları, olası bir deprem sırasında havalimanının tüm binaları ile hava operasyonlarının aksamayacağı şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
İstanbul’da olası bir depremin, havalimanındaki tüm tesis ve yapılara muhtemel etkileri, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alınmıştır. 2015’te İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu’nun hazırlanmasında, Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalışılmıştır.
Havalimanı yapılmadan zemin etüdü yapılmış ve inşaat zemini güçlendirilmiştir. İstanbul Havalimanı, olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirilmiştir.