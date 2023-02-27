Deprem bölgesi hakkındaki yalanlar çürütüldü: Ortaya atılan 4 iddianın gerçek yüzü ortaya çıktı

3) İstanbul Havalimanı'nın inşaat zeminine ilişkin iddialar

YALAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul Havalimanı’nın inşaatı ve zeminine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.

GERÇEK

İstanbul Havalimanı tasarım ve inşaat çalışmaları, olası bir deprem sırasında havalimanının tüm binaları ile hava operasyonlarının aksamayacağı şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul’da olası bir depremin, havalimanındaki tüm tesis ve yapılara muhtemel etkileri, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alınmıştır. 2015’te İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu’nun hazırlanmasında, Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalışılmıştır.

Havalimanı yapılmadan zemin etüdü yapılmış ve inşaat zemini güçlendirilmiştir. İstanbul Havalimanı, olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirilmiştir.