Deprem bölgesinde hangi şehre kaç konut yapılacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği başlıyor
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından bölgede imar çalışmaları başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğinin başladığını ifade eden Bakan Murat Kurum, hangi şehre kaç konut yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan şehirlerdeki imar çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, 11 ilde toplam 405 bin konut ve 83 bin köy evinin yapılacağını açıkladı.
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının ardından deprem bölgesinde hangi şehre kaç konut yapılacağı merak edilmeye başlandı. İşte il il konut ve köy evi sayıları...
KAHRAMANMARAŞ
• 88.500 konut
• 18.874 köy evi