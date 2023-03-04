Deprem bölgesinde hangi şehre kaç konut yapılacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, 11 ilde toplam 405 bin konut ve 83 bin köy evinin yapılacağını açıkladı.