Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 14 Şubat Salı illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Malatya'daki 14 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları...
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 10 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Salı günü hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 8 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'te 14 Şubat Salı günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor.