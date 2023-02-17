Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 17 Şubat Cuma illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 17 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları...
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 17 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 2 ve en yüksek 9 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'te 17 Şubat Cuma günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 4, en yüksek sıcaklığın ise 9 derece olması bekleniyor.