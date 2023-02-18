Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 18 Şubat Cumartesi illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 18 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 18 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 1 ve en yüksek 9 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'te 18 Şubat Cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklığın ise 12 derece olması bekleniyor.