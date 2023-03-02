Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 2 Mart Perşembe depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 2 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları...
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta 2 Mart Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 12 ve en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'te 2 Mart Perşembe günü havanın parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklığın 9, en yüksek sıcaklığın ise 23 derece olması bekleniyor.