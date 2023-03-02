Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 2 Mart Perşembe depremlerden etkilenen illerdeki hava sıcaklıkları

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.