Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 20 Şubat Pazartesi illerdeki hava sıcaklıkları

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki 20 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları

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Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 20 Şubat Pazartesi illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 1 1 13

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkıma neden oldu.

Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 20 Şubat Pazartesi illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 2 2 13

Depremlerden etkilenen 11 ildeki hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de açıklama geldi. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'daki hava durumu...

Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 20 Şubat Pazartesi illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 3 3 13

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 20 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 3 ve en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava durumu: İşte 20 Şubat Pazartesi illerdeki hava sıcaklıkları - Resim: 4 4 13

GAZİANTEP

Gaziantep'te 20 Şubat Pazartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın ise 14 derece olması bekleniyor.